Дополните следующие предложения используя since и for.Срочно!

Английский язык
Дополните следующие предложения используя since и for.Срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь логически эти слова ( since & for) не могут находиться на месте пропусков, тк после них требуется завершение предложения. Скорее всего вы ошиблись заданием.
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