Ниже на пяти языках записан алгоритм. Получив на вход число x, этот алгор??тм печатает два числа a и b. Укажите наименьшее из таких чисел x, при вводе которого алгоритм печатает сначала 2, а потом 22.
Информатика
Ниже на пяти языках записан алгоритм. Получив на вход число x, этот алгор??тм печатает два числа a и b. Укажите наименьшее из таких чисел x, при вводе которого алгоритм печатает сначала 2, а потом 22.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чтобы получить a=2 надо, чтобы число было не менее 100. Тогда цикл выполнится дважды и переменная а будет равна 2. 2. Переменная b - это остаток от деления x на 100. На первом шаге цикла она равна 21, на втором должна быть равна 22. Значит x = 121 Ответ: x=121
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прочитайте в таблице слова, связанные с математикой. Слова читаются сверху вниз,с??изу верх,слева направо, справа налево и могут изгибаться. из все...
Английский язык
So where are/do dragons come from? Some people say/says that dinosaurs was/were probably the origin.
Математика