Гость: Гость:

1. Чтобы получить a=2 надо, чтобы число было не менее 100. Тогда цикл выполнится дважды и переменная а будет равна 2. 2. Переменная b - это остаток от деления x на 100. На первом шаге цикла она равна 21, на втором должна быть равна 22. Значит x = 121 Ответ: x=121