Ниже на пяти язы­ках за­пи­сан ал­го­ритм. По­лу­чив на вход число x, этот ал­го­р??тм пе­ча­та­ет два числа a и b. Ука­жи­те наи­мень­шее из таких чисел x, при вводе ко­то­ро­го ал­го­ритм пе­ча­та­ет сна­ча­ла 2, а потом 22.

Информатика
Ниже на пяти язы­ках за­пи­сан ал­го­ритм. По­лу­чив на вход число x, этот ал­го­р??тм пе­ча­та­ет два числа a и b. Ука­жи­те наи­мень­шее из таких чисел x, при вводе ко­то­ро­го ал­го­ритм пе­ча­та­ет сна­ча­ла 2, а потом 22.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чтобы получить a=2 надо, чтобы число было не менее 100. Тогда цикл выполнится дважды и переменная а будет равна 2. 2. Переменная b - это остаток от деления x на 100. На первом шаге цикла она равна 21, на втором должна быть равна 22. Значит x = 121 Ответ: x=121
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