Чем вредно и чем полезно мечтать? срочно!

Обществознание
Чем вредно и чем полезно мечтать? срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без мечты человеку не к чему будет стремиться. Мечты редко сбываются, из за этого человек разочаровывается.
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