Помогите Составьте вопросы 'Біздің үй Әбіқайыр көшейде орналаскам.Үйде бес бөлме бар.Қанақ бөлмесінде үлкен кілем жатыр.Бөлменің едені қоңырмен сырланға.Терезеде жақсы.'

Қазақ тiлi
Помогите Составьте вопросы 'Біздің үй Әбіқайыр көшейде орналаскам.Үйде бес бөлме бар.Қанақ бөлмесінде үлкен кілем жатыр.Бөлменің едені қоңырмен сырланға.Терезеде жақсы.'
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Біздің үй қайда орналасқан? үйде неше бөлме бар? қонақ бөлмеде не орналасқан? бөлме едені немен сырланған? терезе қандай?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два велосипедиста выехали навстречу друг другу скорость 1 15км/ч а 2 12 км/ч через какое время они будут вместе
Ответить
Русский язык
Сколько орфограмм в слове жил
Ответить
Математика
За асвальтирывали 55% дороги после чего асталось за асвальтирвать еще 80 км какова длина всей дороги
Ответить
Математика
Как решить уравнение (x+4)×(x-6)=56 помогите!!!
Ответить
Биология
Чем рефлекторная дуга коленного рефлекса отличается от рефлекторной дуги мигате??ьного рефлекса?
Ответить