Помогите Составьте вопросы 'Біздің үй Әбіқайыр көшейде орналаскам.Үйде бес бөлме бар.Қанақ бөлмесінде үлкен кілем жатыр.Бөлменің едені қоңырмен сырланға.Терезеде жақсы.'
Қазақ тiлi
Помогите Составьте вопросы 'Біздің үй Әбіқайыр көшейде орналаскам.Үйде бес бөлме бар.Қанақ бөлмесінде үлкен кілем жатыр.Бөлменің едені қоңырмен сырланға.Терезеде жақсы.'
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Біздің үй қайда орналасқан? үйде неше бөлме бар? қонақ бөлмеде не орналасқан? бөлме едені немен сырланған? терезе қандай?
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