Чем рефлекторная дуга коленного рефлекса отличается от рефлекторной дуги мигате??ьного рефлекса?
Биология
Чем рефлекторная дуга коленного рефлекса отличается от рефлекторной дуги мигате??ьного рефлекса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рефлекторная дуга коленного рефлекса, в отличие от мигательного, приводится в действие при наличии раздражения в виде удара по коленной чашечке. Мигание век происходит с ровной периодичностью, внешний раздражитель не обязателен.
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