-я+9=10,2 помогите пожалуйста
Математика
-я+9=10,2 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-я =10,2-9 -я=1,2 я= -1,2 может быть, имелось в виду..не я, а z..
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