Укажите название рек по которым российскому купцу можно было попасть 1) Каспийское море 2) Чёрное море 3) Балтийское море
История
Укажите название рек по которым российскому купцу можно было попасть 1) Каспийское море 2) Чёрное море 3) Балтийское море
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Каспийское море - Урал,Волга. Черное море - Днепр,Дон. Балтийское море - Западная Двина,Нева.
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