Укажите название рек по которым российскому купцу можно было попасть 1) Каспийское море 2) Чёрное море 3) Балтийское море

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Укажите название рек по которым российскому купцу можно было попасть 1) Каспийское море 2) Чёрное море 3) Балтийское море
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каспийское море - Урал,Волга. Черное море - Днепр,Дон. Балтийское море - Западная Двина,Нева.
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