146 помогите пожалуйста Составьте два сложных предложения , используя записанные ??лова и подчеркивая их как члены предложения

Гость: Гость:

Чтобы выразить чувства, парень пригласил свою девушку в ресторан, ========. ______. ______==========~~~~~-------------- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-. где они впервые поцеловались. -•-• ____~~~~~~~~ ============== Он хотел поправить, но всё испортил. __ ================. ___ ========