146 помогите пожалуйста Составьте два сложных предложения , используя записанные ??лова и подчеркивая их как члены предложения

Русский язык
146 помогите пожалуйста Составьте два сложных предложения , используя записанные ??лова и подчеркивая их как члены предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы выразить чувства, парень пригласил свою девушку в ресторан, ========. ______. ______==========~~~~~-------------- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-. где они впервые поцеловались. -•-• ____~~~~~~~~ ============== Он хотел поправить, но всё испортил. __ ================. ___ ========
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