Найдите все словосочетания: Родной аул Я объездил мир и увидел много диковинны?? красот Земли. Мои глаза разбегались от обилия красоты. Они перескакивали с одного прекрасного храма на другой.Я видел величественные пирамиды Е...

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Найдите все словосочетания: Родной аул Я объездил мир и увидел много диковинны?? красот Земли. Мои глаза разбегались от обилия красоты. Они перескакивали с одного прекрасного храма на другой.Я видел величественные пирамиды Египта,скоростные автострады Америки, чудесные бульвары Парижа, красивые горы Швейцарии. Я любовался ими. Но сердце моё билось спокойно. Кто может скиньте ответы так: 1 пердложение, все словосочетания 2 предложение, все словосочетания

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