Один из углов равноб трапеции а)равен 29,36 градусов

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3 угол равен 1, по свойству углов напротив лежащих. 29.36*2=58.72 сумма 1 и 3 угла. 360-58.72=301.28 сумма 2 и 4 угла(они тоже будут равные, как 1 и 3). Найдём 2 угол 301.28/2=150.64; 4угол равен 150.64.