5. А.С.Пушкина называют ДНЕВНЫМ СВЕТИЛОМ. А какого русского поэта называют НОЧНЫМ?
Литература
5. А.С.Пушкина называют ДНЕВНЫМ СВЕТИЛОМ. А какого русского поэта называют НОЧНЫМ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лермонтов-ночное светило
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