четыре одинаковых игральных кубика общее число точек на противоположных гранях равно 7 приложили друг другу одинаковыми гранями и закрасили некоторые грани какое самое маленькое число точек может быть закрашено на трех верхних ...
Математика
четыре одинаковых игральных кубика общее число точек на противоположных гранях равно 7 приложили друг другу одинаковыми гранями и закрасили некоторые грани какое самое маленькое число точек может быть закрашено на трех верхних гранях
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