четыре одинаковых игральных кубика общее число точек на противоположных гранях равно 7 приложили друг другу одинаковыми гранями и закрасили некоторые грани какое самое маленькое число точек может быть закрашено на трех верхних ...

Математика

четыре одинаковых игральных кубика общее число точек на противоположных гранях равно 7 приложили друг другу одинаковыми гранями и закрасили некоторые грани какое самое маленькое число точек может быть закрашено на трех верхних гранях

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