Москвоская топонимика неотделима от топонимики всей страны синтасксический разбор
Русский язык
Москвоская топонимика неотделима от топонимики всей страны синтасксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Московская топонимика неотделима от топонимики всей страны. ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ _________ _________ _ _ _ _ _ _ ≈≈≈≈ _ _ _ _ _________ Повеств., невоскл., двусост., прост., распр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
С высокой башни с интервалом t=l с бросают с нулевой начальной скоростью два камня. На каком расстоянии S друг от друга будут находиться камни в то...
Информатика
Математика
1)укажите_модуль_чисел:41,-7,92_(дроб:3/8)_-27,(дробь:4целых,5/6),0,(дробь:1целая,2/3)________________________________________________2)найдите_зна...
Математика