Помогите с геометрией!!! соос. с дано и решением и рисунком
Математика
Помогите с геометрией!!! соос. с дано и решением и рисунком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)рассмотрим треугольники. ABF и треугольник CDF; AB=CD (стороны прямоугольника); <В = <С (углы прямоугольника всегда прямые); следовательно треугольники равны. Следовательно, BF =FC=6см. BC=AD; BC=BF+FC=6+6=12 cм 2) Антологичный с треугольником CDF; Следовательно, треугольник ABF равнобедренный. В равнобедренном треугольнике боковые стороны равны, следовательно AB=BF=6см; 3) AB=CD=6 см P= (а+b) *2=(6+12)*2=36
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