С высокой башни с интервалом t=l с бросают с нулевой начальной скоростью два камня. На каком расстоянии S друг от друга будут находиться камни в тот момент, когда скорость второго станет равной 30 м/с?

Физика
С высокой башни с интервалом t=l с бросают с нулевой начальной скоростью два камня. На каком расстоянии S друг от друга будут находиться камни в тот момент, когда скорость второго станет равной 30 м/с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T1 = v/g = 3 c - столько летел 2 камень, тогда 1 камень летел 4 с координата 1 камня: y1 = (g t1²)/2 = 5*16 = 80 м координата 2 камня: y2 = (g t2²)/2 = 5*9 = 45 м расстояние между ними (80 - 45) = 35 м
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