С высокой башни с интервалом t=l с бросают с нулевой начальной скоростью два камня. На каком расстоянии S друг от друга будут находиться камни в тот момент, когда скорость второго станет равной 30 м/с?

Физика

С высокой башни с интервалом t=l с бросают с нулевой начальной скоростью два камня. На каком расстоянии S друг от друга будут находиться камни в тот момент, когда скорость второго станет равной 30 м/с?

Автор: Гость