Вычисли высоту статуй в сантиметрах вырази ответы в метрах.Статуя Будды 8 800 . скул??птура Родина Мать +1400см. Статуя Свободы -900.Статуя Петра 1 +500 HELP^^)
Математика
Вычисли высоту статуй в сантиметрах вырази ответы в метрах.Статуя Будды 8 800 . скул??птура Родина Мать +1400см. Статуя Свободы -900.Статуя Петра 1 +500 HELP^^)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8800+1400=10200 см-Статуя Родины мать. 2)8800-900=7900 см-статуя свободы. 3)8800+500=9300 см-статуя Петра 1
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