Нод (834,624) Нок(625,1025) Нод(936,732) Нок(177,283) Решите пож)
Математика
Нод (834,624) Нок(625,1025) Нод(936,732) Нок(177,283) Решите пож)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
• НОД (834,624)= (2×3) = 6 834=2×3×139 624=2×2×2×2×3×13 • НОК (625,1025) = (5×5×41×5×5) = 25625 1025=5×5×41 625=5×5×5×5 • НОД (936,732) = (2×2×3) = 12 936=2×2×2×3×3×13 732=2×2×3×61 • НОК (177,283) = (177×283) = 50091 177=3×59 283=простое число
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