Помогите написать сочинение по дубровскому 1)краткая история жизни владимира ду??ровского(до событий в романе) 2)характер владимира дубровского 3)письмо из дома,которое нарушила жизнь дубровского 4)болезнь и смерть отца,све...
Литература
Помогите написать сочинение по дубровскому 1)краткая история жизни владимира ду??ровского(до событий в романе) 2)характер владимира дубровского 3)письмо из дома,которое нарушила жизнь дубровского 4)болезнь и смерть отца,сведенья о виновнике всех бед-троекурове 5)самодурство троекурова 6)последняя ночь владимира в родном доме и решение поджечь его 7)ответсвенность дубровского за кражу людей разделивших его жизнь 8)дубровский открывается маше,обьясняя ей почему он разбойник 9)дубровский благородный разбойник,слухи о великодушее дубровского 10)авторские симпатии на стороне героя-владимира дубровского и маши троекуровой помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Владимир был сыном Кириллы Петровича, когда старшему Дубровскому стало плохо его нянч послала ему письмо, он умер, когда приехал его сын он был парализован, после этого он пошел погулять в лес, потом он увидел наемников Троекурова, и приказал кузнецу закрыть дверь и поджечь дом, но когда кузнец услышал мяуканье кота он полез на вверх и снял котенка, он скрылся вместе с кузнецом, его подозревали в убийстве, потом он захотел посмотреть на Машу, он стал ее учителем, потом влюбился в нее и сделал ей предложение, но у нее должна была быть свадьба с другим, он позвал ее на свидание она пришла, он там ей признался что любит ее, она ему сказала когда будет венчание он должен прийти, но он не пришел, и Маша и Дубровский не стали мужем и женой, Маша поженились на другом. 2.Характер был храбрый, самоуверенный 3. Письмо написала его няня о том что его отец умирает 4. Порализало из за того что он увидел Троекурова, когда он отнял у него собственное имение 5. Троекурова чувствовал себя плохо когда отнял у Дубровского имение
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