Углы,образуемые диагоналями ромба с его сторонами,относятся как 2:7.Найти углы ром??а

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Четвертинка ромба - это прямоугольный треугольник, в котором два острых угла и есть ваши углы. В сумме они равны 90 градусов. х вы уже проходили. пусть 2х - это один угол, тогда второй равен 7х 2х+7х=90 9х=90 х=10 меньший угол равен 2·10=20 градусов больший угол треугольника равен 90-20=70 градусов Мы нашли больший угол между стороной и диагональю ромба, так как диагонали ромба - это биссектрисы его углов, бОльший угол ромба будет в два раза больше угла между диагональю и стороной, и равен 70·2=140