Олимпиада по математике 8 класс Аня перемножила 20 двоек, а Ваня перемножил 17 пятёрок. Теперь они собираются перемножить все огромные числа. Какова будет сумма цифр произведения?

Математика

Олимпиада по математике 8 класс Аня перемножила 20 двоек, а Ваня перемножил 17 пятёрок. Теперь они собираются перемножить все огромные числа. Какова будет сумма цифр произведения?

Автор: Гость