Олимпиада по математике 8 класс Аня перемножила 20 двоек, а Ваня перемножил 17 пятёрок. Теперь они собираются перемножить все огромные числа. Какова будет сумма цифр произведения?
Математика
Олимпиада по математике 8 класс Аня перемножила 20 двоек, а Ваня перемножил 17 пятёрок. Теперь они собираются перемножить все огромные числа. Какова будет сумма цифр произведения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*2*17*5=340*10=3400 3+4=7
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