На английском слова прыгать бегать летать
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На английском слова прыгать бегать летать
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Ответ на вопрос :Fly-летать, jump-прыгать, run-бегать
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