Выписать из текста сказки "капитанская дочка " об отце и матери Петруши цитаты , чт?? можно назвать дивизом семьи

Литература
Выписать из текста сказки "капитанская дочка " об отце и матери Петруши цитаты , чт?? можно назвать дивизом семьи
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Гость:
Сказка? вы серьезно?! это роман!
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