Загадки про семью на казахском языке
Қазақ тiлi
Загадки про семью на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хз, тут такого ты не найдёшь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите все словосочетания: Родной аул Я объездил мир и увидел много диковинны?? красот Земли. Мои глаза разбегались от обилия красоты. Они пе...
Английский язык
Insert the adverbs in brackets in these sentences. 45 баллов 1. You see her in the street. (Sometimes) 2. Does Tim go to school by taxi? (often...
Литература
Выписать из текста сказки "капитанская дочка " об отце и матери Петруши цитаты , чт?? можно назвать дивизом семьи
Английский язык