Қол сөзіне омоним мысал

Қазақ тiлi
Қол сөзіне омоним мысал
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Автор: Гость
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Гость:
Қол ол адамның қолы және білмеймін 
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