Моря северно ледовитова океана

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Северный Ледовитый океан делят на три 3 большие акватории: Арктический бассейн; Центр океана, самый глубоководный его участок достигает 4 км. Северо-Европейский бассейн; В него входят Гренландское море, Норвежское море, Баренцево и Белое море. Материковая отмель; Включает в себя моря, омывающие материки: Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское море, море Бофорта и море Баффина. На долю этих морей приходится более 1/3 всей площади океана.