Опровергните с помощью контрпримера утверждения: из двух десятичных дробей больше та, у которых цифр после запятой больше. Помогите очень срочно! 6 класс! Дам 11 баллов!!!!!!!!!!!
Математика
Опровергните с помощью контрпримера утверждения: из двух десятичных дробей больше та, у которых цифр после запятой больше. Помогите очень срочно! 6 класс! Дам 11 баллов!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это неправильное утверждение так как не имеет значение то сколько знаков после запятой: 0.1 0.01 по утверждению больше 0.01 но на самом деле больше 0.1 так как это считается 1 десятая или 10 сотых,а 0.01 одна сотая и выходит 10 больше 1
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