Помогите с этим.Дам баллы .Только 5 и 4 задание помогите)

Алгебра
Помогите с этим.Дам баллы .Только 5 и 4 задание помогите)
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Гость:
                                                        №4 1)    2^4=16                                                     3)2^8 2)11^2=121                                                     4)2^8                                                      
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