Помогите с этим.Дам баллы .Только 5 и 4 задание помогите)
Алгебра
Помогите с этим.Дам баллы .Только 5 и 4 задание помогите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№4 1) 2^4=16 3)2^8 2)11^2=121 4)2^8
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