Вот тест по русскому помогите пожаалуйста прошу,и срочно!!

Русский язык
Вот тест по русскому помогите пожаалуйста прошу,и срочно!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотревший охотник с берега, удивлённо  протерал глаза. едва,видимая тропинка во мгле,сбегает к реке
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