Чем заканчивается рассказ белый бим черное ухо

Гость: Гость:

Бим оставил свой след — дружбу между мальчиками, которые без пса никогда бы не встретились. Отец Толика не только решил организовать поиски пса, но и купил мальчику собаку. Иван Иваныч не сказал друзьям о гибели друга, но сам узнал у собаколовов, кто отдал им собаку. Весной хозяин взял щенка, шотландского сеттера по имени Бим.