Чем заканчивается рассказ белый бим черное ухо

Литература
Чем заканчивается рассказ белый бим черное ухо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бим оставил свой след — дружбу между мальчиками, которые без пса никогда бы не встретились. Отец Толика не только решил организовать поиски пса, но и купил мальчику собаку. Иван Иваныч не сказал друзьям о гибели друга, но сам узнал у собаколовов, кто отдал им собаку. Весной хозяин взял щенка, шотландского сеттера по имени Бим.
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