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Какая длина у моей тени если росту 132
Окружающий мир
Какая длина у моей тени если росту 132
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Смотря где находится солнце
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