Принято считать, что одним из показателей взрослостии, к которой так стремятся мн??гие подростки, является самостоятельностью. не стоит путать её с самонадеянностью и безответссвеностью.

Обществознание
Принято считать, что одним из показателей взрослостии, к которой так стремятся мн??гие подростки, является самостоятельностью. не стоит путать её с самонадеянностью и безответссвеностью.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самостоятельность действительно может служить одним из критериев взрослости, но не единственным. 
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