Принято считать, что одним из показателей взрослостии, к которой так стремятся мн??гие подростки, является самостоятельностью. не стоит путать её с самонадеянностью и безответссвеностью.
Обществознание
Принято считать, что одним из показателей взрослостии, к которой так стремятся мн??гие подростки, является самостоятельностью. не стоит путать её с самонадеянностью и безответссвеностью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самостоятельность действительно может служить одним из критериев взрослости, но не единственным.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика