Принято считать, что одним из показателей взрослостии, к которой так стремятся мн??гие подростки, является самостоятельностью. не стоит путать её с самонадеянностью и безответссвеностью.

Обществознание

Принято считать, что одним из показателей взрослостии, к которой так стремятся мн??гие подростки, является самостоятельностью. не стоит путать её с самонадеянностью и безответссвеностью.

Автор: Гость