Найди простые распрастранённые предложения подчеркни главные предложения
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Найди простые распрастранённые предложения подчеркни главные предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белка сидела в дупле и вдруг начался дождь все зайцы забежали в дупло а она сидела на ветке и смотрела. белка-подлежащее сидела-сказуемое
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