Решить уравнение √9-8х-х^2=х+3
Математика
Решить уравнение √9-8х-х^2=х+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√9-8х-х^2=х+3; 3-8х-х^2-х-3=0; -х^2-9х=0; х^2+9х=0; х(х+9)=0 х=0;х+9=0 х=-9 ответ:0;-9
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