Выполни деление с остатком 1384:275 3581:403 2062:412 Зарнее пасиба
Математика
Выполни деление с остатком 1384:275 3581:403 2062:412 Зарнее пасиба
Ответ(ы) на вопрос:
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1384:275=5(ост9) 3581:403=8(ост357) 2062:412=5(ост2)
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