Гусь тяжелее утки на 2 кг, но легче щенка на 3кг. На сколько килограммов утка легче щенка?

Математика

Гусь тяжелее утки на 2 кг, но легче щенка на 3кг. На сколько килограммов утка легче щенка?

Автор: Гость