Гусь тяжелее утки на 2 кг, но легче щенка на 3кг. На сколько килограммов утка легче щенка?
Математика
Гусь тяжелее утки на 2 кг, но легче щенка на 3кг. На сколько килограммов утка легче щенка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
утка--гусь--щенок утка<гусь<щенок 2кг разницы -- 0кг разницы -- 3 кг разницы 2+3=5 КГ. утка легче щенка на 5 кг.
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