Чем занимается система? Какие самые крупные группы живых оргагизмов выделяет сис??ема? Очень срочно!!!!!! Зарание спасибо!?!?!!

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настоящее время на Земле описано более 2,5 млн. видов живых организмов. Однако реальное число видов на Земле в несколько раз больше, так как многие виды микроорганизмов, насекомых и др. не учтены. Кроме того, считается, что современный видовой состав – это лишь около 5% от видового разнообразия жизни за период ее существования на Земле.Для упорядочения такого многообразия живых организмов служат систематика, классификация и таксономия.Систематика – раздел биологии, занимающийся описанием, обозначением и классификацией существующих и вымерших организмов по таксонам. Классификация – распределение всего множества живых организмов по определенной системе иерархически соподчиненных групп – таксонов. Таксономия – раздел систематики, разрабатывающий теоретические основы классификации. Таксон – искусственно выделенная человеком группа организмов, связанных той или иной степенью родства, достаточно обособленная, чтобы ей можно было присвоить определенную таксономическую категорию того или иного ранга. Наименьшая таксономическая единица – вид.В современной систематике живых организмов существует следующая иерархия таксонов: царство, отдел (тип в систематике животных), класс, порядок (отряд в систематике животных), семейство, род, вид. Кроме того, выделяют промежуточные таксоны: над- и подцарства, над- и подотделы и т.д. Систематика живых организмов постоянно изменяется и обновляется. Основные крупные таксоны живых организмов приведены ниже.