Чем занимается система? Какие самые крупные группы живых оргагизмов выделяет сис??ема? Очень срочно!!!!!! Зарание спасибо!?!?!!
Биология
Чем занимается система? Какие самые крупные группы живых оргагизмов выделяет сис??ема? Очень срочно!!!!!! Зарание спасибо!?!?!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
настоящее время на Земле описано более 2,5 млн. видов живых организмов. Однако реальное число видов на Земле в несколько раз больше, так как многие виды микроорганизмов, насекомых и др. не учтены. Кроме того, считается, что современный видовой состав – это лишь около 5% от видового разнообразия жизни за период ее существования на Земле.Для упорядочения такого многообразия живых организмов служат систематика, классификация и таксономия.Систематика – раздел биологии, занимающийся описанием, обозначением и классификацией существующих и вымерших организмов по таксонам. Классификация – распределение всего множества живых организмов по определенной системе иерархически соподчиненных групп – таксонов. Таксономия – раздел систематики, разрабатывающий теоретические основы классификации. Таксон – искусственно выделенная человеком группа организмов, связанных той или иной степенью родства, достаточно обособленная, чтобы ей можно было присвоить определенную таксономическую категорию того или иного ранга. Наименьшая таксономическая единица – вид.В современной систематике живых организмов существует следующая иерархия таксонов: царство, отдел (тип в систематике животных), класс, порядок (отряд в систематике животных), семейство, род, вид. Кроме того, выделяют промежуточные таксоны: над- и подцарства, над- и подотделы и т.д. Систематика живых организмов постоянно изменяется и обновляется. Основные крупные таксоны живых организмов приведены ниже.
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