Чем занимались беки?????? помогите срочноооооо
История
Чем занимались беки?????? помогите срочноооооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бек - титул. Бек был главой рода и возглавлял ополчение в составе общеплеменного войска, во главе которого стоял хан.
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