Чем занимались горожане в Москве

Окружающий мир
Чем занимались горожане в Москве
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в прошлом времени то они занимались ремесла ми, торговлей, пахали землю и следили за скотом. А если в наше время то и так уже понятно ходят по магазинам .......- извини даже не знаю что добавить
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