Чем занимались люди в средние века. 9 букв

География
Чем занимались люди в средние века. 9 букв
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Автор: Гость
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Гость:
Земледелие  P.S.В учебнике опечатка
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