Выпишите имена существительные в именительном падеже, определите род К выделенным словам в словосочетаниях подберите слова – антонимы, запишите новые словосочетания. 1 вариант. Высокий дом – ….. дом, громко смеяться – громко ...

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Выпишите имена существительные в именительном падеже, определите род К выделенным словам в словосочетаниях подберите слова – антонимы, запишите новые словосочетания. 1 вариант. Высокий дом – ….. дом, громко смеяться – громко … 2 вариант. Широкая лента – …… лента, долго говорить – долго …… Узкая тропинка привела нас в лесную глушь. Редко сюда проникал солнечный луч. Громадные ели и сосны стояли угрюмо. Они опустили могучие ветки. Вдруг старый пень зашевелился. Там была нора гадюки. Мы вышли на лесную поляну. Радостные песни птиц встретили нас. Жужжали мохнатые шмели. Появился лесник. Он успокоил нас. Подъехала машина, и мы отправились домой. Шипение гадюки звучало в ушах. Гадюки опасны.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тропинка-ж.р, луч-м.р, ели-ж.р ,сосны-ж.р, Они-ж.р,Мы,пень-м.р,нора-ж.р,песни-ж.р,шмели-м.р,лесник-м.р,он-м.р,машина-ж.р,мы,шипение-ср.р,гадюки-ж.р. 1)Высокий дом- дом низкий. Громко смеяться-громко плакать. 2)Широкая лента- узкая лента. долго говорить-долго молчать
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