Основные занятия в степной зоне а), б)

Окружающий мир
Основные занятия в степной зоне а), б)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земледелие, т.к. в степи земля богата перегноем, а так же выращивание хлеба
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