Какой из окевнов самый трудный для судоходства

География
Какой из окевнов самый трудный для судоходства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихий я так думаю ведь он самый большой 
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