Географическое положение реки Ниагара

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Ниага́ра (англ. Niagara River) — река в Северной Америке, соединяющая между собой озёра Эри и Онтарио и отделяющая американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Длина около 56 км, площадь бассейна 665 тыс. км².