Автобус отходит от станции каждое утро в 8 ч 45 мин и идёт до рабочего посёлка 85 мин. Во сколько автобус прибывает в рабочий посёлок? ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДРОБНО С ПОЯСНЕНИЯМИ !!!

Математика

Автобус отходит от станции каждое утро в 8 ч 45 мин и идёт до рабочего посёлка 85 мин. Во сколько автобус прибывает в рабочий посёлок? ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДРОБНО С ПОЯСНЕНИЯМИ !!!

Автор: Гость