Автобус отходит от станции каждое утро в 8 ч 45 мин и идёт до рабочего посёлка 85 мин. Во сколько автобус прибывает в рабочий посёлок? ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДРОБНО С ПОЯСНЕНИЯМИ !!!
Математика
Автобус отходит от станции каждое утро в 8 ч 45 мин и идёт до рабочего посёлка 85 мин. Во сколько автобус прибывает в рабочий посёлок? ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДРОБНО С ПОЯСНЕНИЯМИ !!!
Ответ(ы):
Гость:
85 мин= 1 час 25 минут 8 часов+ 1 час=9 часов 45 мин+ 25 мин= 70 минут 70 минут= 1 час 10 минут 9 часов + 1 час 10 минут= 10 часов 10 минут Ответ: автобус прибывает в рабочий посёлок в 10:10
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