Масса воды выделившейся в реакции образования депептида из 75 г аминоуксусной кис??оты, равна...
Химия
Масса воды выделившейся в реакции образования депептида из 75 г аминоуксусной кис??оты, равна...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции: 2CH₂(NH₂)-COOH = CH₂(NH₂)-C(O)-NH-CH₂-C(O)OH + H₂O Молярная масса глицина равна 75 гр/моль. Количество вещества глицина равно 75/75 = 1 моль. Количество вещества воды вдвое меньше и равно 0,5 моль. Молярная масса воды равна 18 гр/моль. Значит. масса воды равна 18х0.5 = 9 грамм. Ответ: 9 грамм.
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