Как определить кислоту, соль ? Что должно быть в веществе?
Химия
Как определить кислоту, соль ? Что должно быть в веществе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кислота: водород (H) + кислотный остаток (неметалл Cl, F, I, Br, S... или неметалл с кислородом SO3, SO4, CO3, PO4...) соль: вместо водорода - металл ( Na, K, Ca, Al, Ag...) + кислотный остаток
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