Фонетический разбор слова ребятишки

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Фонетический разбор слова ребятишки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р-[р']-согл., мягк., парн., звон., непарн. е-[и]-глас., безуд. б-[б']-согл., мягк., парн., звон., парн. я-[и]-глас., безудт-[т']-согл., мягк., парн., глух., парн.и-[и]-глас., ударш-[ш]-согл., тв., непарн., глух., парн.к-[к']-согл., мягк., парн., глух., парн.и-[и]-глас., безуд.

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