Зная, что поезд ехал со скоростью 36 км/ч и проехал 121 км, ответь на следующие вопрос??. 1) Какой должна быть скорость поезда , чтобы за то же время он смог проехать расстояние в 242 км? 2) Какое расстояние проедет поезд за ...

Математика
Зная, что поезд ехал со скоростью 36 км/ч и проехал 121 км, ответь на следующие вопрос??. 1) Какой должна быть скорость поезда , чтобы за то же время он смог проехать расстояние в 242 км? 2) Какое расстояние проедет поезд за то же время , если скорость поезда станет 108 км/ч?
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