В первый день туристы прошли 2/5 намеченного маршута а во второй день оставшиеся 15 ??м. какова длина маршута?

Гость: Гость:

Весь пути принимаем за 1 Если в первый день они прошли 2/5, то во второй им осталось пройти (1-2/5=3/5, которые по условию равны 15 км. 2)15*5/3=25 км - прошли в 1-й день 3)15+25=40 км - длина маршрута