В первый день туристы прошли 2/5 намеченного маршута а во второй день оставшиеся 15 ??м. какова длина маршута?
Математика
В первый день туристы прошли 2/5 намеченного маршута а во второй день оставшиеся 15 ??м. какова длина маршута?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь пути принимаем за 1 Если в первый день они прошли 2/5, то во второй им осталось пройти (1-2/5=3/5, которые по условию равны 15 км. 2)15*5/3=25 км - прошли в 1-й день 3)15+25=40 км - длина маршрута
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