Помогите пожалуйста написать сочинение для девочки. Кем быть? План. 1. Мне нравиться профессия. 2. Чем меня привлекает эта профессия? 3. Я буду работать чтобы.... 4. Что для этого надо делать уже сейчас?

Гость: Гость:

1.Мне очень нравится профессия Повар потому что моя мама работает Поваром.2.Меня привлекает эта профессия тем что в будущем я буду вкусно готовить как моя мама.3.Я буду работать что бы кормить разных людей и они радовались.4.Помогать маме,и смотреть что она готовить и как.